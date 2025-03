Hevige brand in paardenstal in Tielrode: 5 paarden gered

In Tielrode was er gisteravond een hevige brand in een paardenstal. Vijf paarden moesten daarbij geëvacueerd worden naar een weide in de buurt. Gelukkig geraakten er geen mensen of dieren gewond. Maar de materiële schade was enorm. Er werden ook ontploffingen gehoord, vermoedelijk door banden die in de stal gestockeerd lagen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het nablussen nam heel wat tijd in beslag. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.