Zes jaar cel en levenslang rijverbod voor man die twee wielertoeristen doodreed in Gentse haven

De chauffeur die eind februari vorig jaar twee wielertoeristen doodreed in de haven van Gent moet zes jaar naar de gevangenis en krijgt een levenslang rijverbod. Dat heeft de correctionele rechtbank van Gent beslist. De straf is zwaarder dan in eerste aanleg. Toen kreeg de man vijf jaar cel, waarvan drie en een half jaar effectief. De man reed in op een groepje van vijf wielertoeristen, die op het fietspad reden. Twee mannen van 45 jaar uit Lochristi overleefden de klap niet. De bestuurder had 3 promille alcohol in het bloed en reed veel te snel. Meer dan 100 kilometer per uur, waar maar 50 is toegestaan. Hij had ook geen rijbewijs en werd al vijf keer veroordeeld voor verkeersinbreuken, waarvan drie keer voor dronken rijden. Uit het onderzoek is gebleken dat de man ook nog eens aan het videobellen was. Volgens de rechter maakte de man zich schuldig aan alle 'killers' in het verkeer en daarom kreeg hij voor het veroorzaken van het ongeval de maximumstraf van vijf jaar. Voor het rijden zonder rijbewijs komt er nog één jaar bij. De man mag nooit meer met een auto rijden en moet ook nog 24.000 euro aan boetes betalen.