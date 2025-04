De studierichting die de leerlingen volgen, Defensie en Veiligheid, bestaat nog maar enkele jaren, en is bedoeld om jongeren sneller klaar te stomen voor een job bij het leger, in de gevangenis of bij de politie. En dat is nodig, want op dit moment staan er meer dan 100 vacatures open, bij de federale politie. De hoofdcommissaris hoopt dan ook dat de stagedag z'n effect zal hebben.