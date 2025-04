De Gentse bisschop Lode Van Hecke reageert zeer aangedaan op het overlijden van Paus Franciscus. Volgens van Hecke verliest de katholieke Kerk een Paus die er was voor de armen. Hij bracht verandering, maar stierf voor zijn werk af was. Op Paasmaandag sterven, het is symbolisch zegt de bisschop. Hij is als een trouwe soldaat gestorven op het slagveld.