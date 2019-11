Meer dan 600 ton aan oude kledij, schoenen en vodden. Die enorme vuilnisbelt hebben enkele wandelaars aangetroffen naast een loods in Schoonaarde, deelgemente van Dendermonde. Wat blijkt: het vuil ligt er eigenlijk al jaren. Onaangeroerd, want de eigenaar wil of kan de hoop textiel niet opruimen. De man is zelfs al veroordeeld, maar heeft beroep aangetekend tegen die uitspraak. De stad staat voorlopig machteloos.