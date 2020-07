Zeldzame lepelaars neergestreken in nieuw broedgebied in Waasmunster

In het natuurgebied Meulendijkbroek vlakbij de Durme in Waasmunster zijn er de afgelopen dagen een 13-tal zeldzame Lepelaars neergestreken. Mogelijk komen de opvallende vogels hier broeden, en dat is vrij uitzonderlijk, want tot nu zijn er maar een tweetal broedplaatsen gekend in ons land. Het Zwin in Knokke is daar een van, en u zijn ze ook in Waasmunster te bewonderen. Het Meulenbroek werd door de Vlaamse Waterweg pas vorig jaar heringericht als natuurgebied, en duidelijk met succes.