Het parket van Oudenaarde onderzoekt of een motorongeval, dat zaterdagnacht gebeurde in Haaltert, iets te maken heeft met de granaataanslagen vorige week in de streek. Zaterdagnacht kwart over vier krijgt de brandweer van Denderleeuw een oproep voor een brandende motorfiets. De Honda ligt in de berm van de Expresweg N45 in Haaltert, in de richting van Aalst. De motorrijder zelf is nergens meer te bespeuren. Een half uur eerder was de Wielendaalstraat in Brakel opgeschrikt door de ontploffing van een granaat. Dat gebeurde aan de woning van de eigenaar van Best Bikes in Steenhuize. Aan die fietsenwinkel was ook enkele dagen daarvoor al een granaat ontploft. Volgens buren verplaatste de dader zich met een motorfiets. Het parket onderzoekt nu of die zijn sporen probeerde uit te wissen door de motor in brand te steken.