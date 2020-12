Wout van Aert heeft vanmiddag de wereldbekercross in Dendermonde gewonnen. In een waar modderspektakel won de Sportman van het Jaar met overmacht. Mathieu Van der Poel finishte op bijna drie minuten, Toon Aerts werd derde. Door de storm Bella was het lang onzeker of de cross kon en mocht doorgaan. De eerste wereldbeker-veldrit in Dendermonde kreeg uiteindelijk toch groen licht en werd er meteen eentje voor de geschiedenisboeken.