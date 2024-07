Woonzorgcentrum De Kroon en assistentiewoningen in Sint-Gillis-Waas vallen volgend jaar onder Zorgpunt Waasland

Woonzorgcentrum De Kroon en assistentiewoningen Kamerwijk en Ruiterhof in Sint-Gillis-Waas zullen vanaf 1 januari deel uitmaken van Zorgpunt Waasland. Zorgpunt Waasland is een welzijnsvereniging die werd opgericht als samenwerkingsverband tussen de OCMW-besturen van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en Sint-Niklaas. Vanaf volgend jaar zal dus ook Sint-Gillis-Waas aansluiten. Voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen zelf zal er niks veranderen. In totaal maken 200 medewerkers en 100 vrijwilligers de overstap.