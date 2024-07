Woonmaatschappij Thuisbouwer start bouw van woningen voor senioren in Zele

In Zele is door Woonmaatschappij Thuisbouwer de spade in de grond gestoken voor een bouwproject van 26 nieuwe woningen voor senioren aan de Lange Akker. De 26 zogenaamde aanleunflats worden in een U-vorm gebouwd met in het midden een afgesloten gemeenschappelijke tuin. Elke woonentiteit bestaat uit 1 slaapkamer en heeft een privé-terras aan de buitenzijde. Het bouwcomplex grenst aan woonzorgcentrum De Vliet en zal er ook mee verbonden worden. Met een oproepsysteem zal zowel ’s nachts als overdag beroep kunnen worden gedaan op noodzorg in geval van dringende hulp. Het project kost bijna 5 miljoen euro maar is broodnodig in de gemeente, zegt de Woonmaatschappij.