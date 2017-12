Woning onbewoonbaar na brand in Kerksken

Maar laten we eerst nog even stil staan bij 2017. Letterlijk stilstaan ... want opnieuw werden alle filerecords gebroken. Er waren de werken in Antwerpen die ook in het Waasland voor zware files zorgden. En ook de werken aan de N47 in Lokeren en de N41 in Elversele zorgden voor heel wat fileleed. Journalist Bjorn Wolles maakte er een overzicht van en ging op zoek naar de oplossing.