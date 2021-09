Wie helpt dit hypecourt in Sint-Gillis-Dendermonde schilderen?

Afsluiten doen we in Sint-Niklaas. Want daar is gisteren de nieuwe tattooshop van realityster Diaz Pena Verlez open gegaan. De hele dag lang kon je je er laten tatoeëren, aan vijftig euro per tattoo. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Niemand minder dan Antwerp-voetballer Radja Nainggolan kwam de actie steunen.