Wichelen: Speelplein én uitstap naar zee geschrapt na coronabesmetting bij monitoren

De elfjarige Saartje De Gend uit Kalken is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van leukemie. Sinds eind augustus 2019 was het meisje daarvoor in behandeling. Twee jaar geleden werd er nog een grote benefietactie georganiseerd voor Saartje, op de terreinen van Hogerop Kalken. Ook TV Oost was toen van de partij. Het meisje kon zelf niet op de benefietactie aanwezig zijn, omdat haar afweersysteem toen al te zwak was. En afgelopen zondag heeft ze dus definitief haar strijd verloren tegen de vreselijke ziekte. De nieuwe en experimentele chemotherapie sloeg niet aan. De familie neemt morgen in intieme kring afscheid van Saartje.