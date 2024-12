Werknemers keuren voorstel goed, Borealis in Kallo herstart activiteiten

Er is een einde gekomen aan het sociaal conflict bij chemiebedrijf Borealis in Kallo. De werknemers hebben het sociaal voorstel goedgekeurd en de installaties zullen weer opgestart worden. Dat meldt het bedrijf aan onze redactie. Het werk ligt al eventjes stil bij Borealis. Het sociaal conflict draaide rond het niet terugkerend maken van een betaalde verlofdag en het uitblijven van een sociaal akkoord. Nu is dat er wel. En Borealis reageert tevreden op dat akkoord. Het chemiebedrijf dankt de medewerkers voor het vertrouwen en zal de afgesproken CAO verder vorm geven. In overleg met de sociale partners zal het werk hervat worden. Die heropstart zal gespreid en veilig gebeuren. De kerstvakantie komt eraan en het bedrijf zal rekening houden met de beschikbaarheden van het personeel.