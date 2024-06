Website van TV Oost zit in een nieuw jasje

We hebben nog leuk nieuws uit eigen huis. Want wie vandaag al eens naar onze nieuwe website heeft gesurft, die heeft het al gezien. De website zit in een nieuw jasje en ziet er helemaal anders uit. Zo oogt die nieuwe website wat moderner en het is nu ook veel gemakkelijker om het Oost-Vlaamse nieuws te raadplegen op alle platformen, waaronder de smartphone. Wat moet u weten over die nieuwe website? Wel, je kan die voortaan personaliseren. Dat doe je door een profiel aan te maken, en dan kan je het nieuws uit jouw buurt, of het nieuws waarover je het liefste op de hoogte bent, veel beter volgen. Want dat komt dan helemaal bovenaan jouw TV Oost-pagina. Heb je zelf nieuws te melden? Dan kan dat ook heel gemakkelijk door op de knop 'meld nieuws' te duwen. Daar kan je ook foto's en video's achterlaten. En als je graag wat reclame wil maken voor een activiteit bij jou in de buurt, dan kan je die achterlaten in onze agenda. En dan staat het evenement voortaan op onze website. Het enige wat niet veranderd is, dat is de url. Dat is nog steeds www.tvoost.be. En wie vroeger onze app had, die kan die nu opnieuw installeren. Ga zeker eens kijken, en veel surfplezier.