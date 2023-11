Waterlek zorgt voor (nog meer) verkeersellende in en rond Sint-Gillisbaan in Dendermonde

Voor bestuurders in Sint-Niklaas is het opletten geblazen. Want sinds vandaag staat er een mobiele flitspaal in de Grote Heimelinckstraat. Sinds de knip in de Nieuwe Molenstraat wordt die baan regelmatig gebruikt als sluiproute. Een doorn in het oog voor de buurtbewoners, want de straat is al een tijd een zone 30. En heel wat bestuurders houden zich niet aan die snelheidslimiet. Het stadsbestuur had hiervoor al maatregelen genomen, zoals het plaatsen van plantvakken en fietssuggestiestroken. Maar tevergeefs. Onder druk van een plaatselijk actiecomité werd nu deze flitspaal geplaatst. En die had op zijn eerste dag al heel wat werk.