Wanhopige zoektocht naar hond in Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Aan de Alfons De Grauwelaan in Berlare heeft een hevige brand gisterenmiddag een gezinswoning vernield. De brand was ontstaan aan een elektrisch verwarmingsvuurtje in een speelkamer. De vlammen grepen heel snel om zich heen. De bewoners raakten maar net op tijd buiten. Nog voor de aankomst van de brandweer stond het hele huis in lichterlaaie. Het vuur had zich ook verspreid in de isolatie, wat het blussen moeilijker maakte. De brandweer moest zelfs gaten in het dak maken om het vuur te doven. De hele woning is vernield. Het gezin wordt opgevangen bij familie.