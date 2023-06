Wagen volledig uitgebrand op E40 richting kust in Erpe-Mere

In Lokeren heeft een autobestuurder een aanrijding met een andere auto niet overleefd. Zaterdagavond rond half zeven rijden in de Beerveldestraat twee auto's frontaal op elkaar in. Eén van de voertuigen belandt tegen de afsluiting van een tuincenter. De andere wagen komt op zijn dak terecht. De hulpdiensten zijn snel ter plaatse, maar kunnen bij aankomst enkel het overlijden vaststellen van de bestuurder die met zijn wagen over de kop ging. De toestand van de andere betrokken bestuurder is niet bekend. Politie en brandweer sloten de straat in beide richtingen af. Een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse gekomen om het ongeval grondig te onderzoeken.