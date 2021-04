Wagen over de kop na verkeersongeval in Hofstade, één persoon lichtgewond

In Hofstade, op het kruispunt van de Kuipersstraat en de Steenweg naar Oudegem, is gisterenavond iets na 6u een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een bestuurster reed met haar voertuig de Kuipersstraat in, maar merkte een tegenligger te laat op. Die chauffeur raakte haar vol in de flank, waardoor het voertuig over de kop ging en enkele meters verder op het dak terechtkwam in het midden van de weg. De vrouw kon op eigen kracht uit haar wagen stappen, maar werd toch overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn mogelijks rijp voor de schroothoop. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.