Woonzorgcentrum Hof ter Staede moet mogelijk de deuren sluiten

Zo'n 137.000 ton vervuilde grond rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht moet afgegraven en vervangen worden. Dat blijkt uit het bodemsaneringsproject dat afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft ontvangen. U weet het: de gronden rond 3M zijn vervuild met PFAS. In een groot deel van de gemeente Zwijndrecht, en in een stukje van Melsele, moeten de moestuinen en kippenrennen gesaneerd worden. De grond wordt er eerst afgegraven, en daarna vervangen door propere grond. Het gaat over het paarse gebied, goed voor zo'n 3.000 percelen. Eerder was er ook al een plan voorgesteld voor het centrum van Zwijndrecht. In dat rode gebied, waar de vervuiling het zwaarst is, zal alle onverharde grond tot 70 centimeter diep worden afgegraven en vervangen. 3M draagt alle kosten. De chemiefabrikant organiseert op 29 mei een infomarkt in Zwijndrecht. Alle betrokken inwoners worden ook persoonlijk gecontacteerd. Het openbaar onderzoek loopt en er kunnen dus ook nog opmerkingen gemaakt worden bij dat plan.