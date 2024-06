50-jarige man in levensgevaar na ongeval in Hofstade

Op de N41 in Hofstade bij Aalst is afgelopen nacht een bestuurder in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, nadat hij onder een geparkeerde oplegger was terechtgekomen. De 50-jarige man reed richting Aalst toen hij om een nog onduidelijke reden afweek van zijn rijbaan. In de tegenovergestelde richting knalde hij met zijn voertuig onder een geparkeerde oplegger. De wagen stond bijna volledig onder de vrachtwagen. De brandweer van Aalst en Lede kwamen ter plaatse om de bestuurder te bevrijden uit z'n auto. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en is een onderzoek opgestart.