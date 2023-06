Nieuws Waaslandhaven: schroothoop vat vuur bij Belgian Scrap Terminal

Op de kade van het bedrijf Belgian Scrap Terminal in Kallo in de Waaslandhaven heeft het gisteravond gebrand. Rond zes uur vatte een berg schrootafval plots vuur. De hulpverleningszone Waasland kwam ter plaatse, en kreeg ook hulp van een blusboot van het havenbedrijf. Na een uur blussen was de brand onder controle. Er moest wel nog een tijdlang worden nageblust. Door de brand hing er een sterke brandgeur in delen van Melsele en Beveren. Het is niet de eerste keer dat er bij het bedrijf een berg schrootafval vuur vat. Want tussen dat schroot zitten vaak brandbare materialen zoals plastiek en rubber, maar ook batterijen en resten brandstof.