Vzw Durme trotse eigenaar van tramrijtuig in Reservaatzone Donkmeer

Het is een prachtig voorbeeld van de herbestemming van een kerkgebouw. Gisteren werd de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk van de Nieuwe Parochie in Beveren ingericht als ... dartstempel. De hele kerk stond vol met dartsstanden, zelfs op de plaats waar vroeger het altaar stond werd er gespeeld. Zo'n 80 dartsers namen er deel aan het evenement 'Darts In De Kerk' dat georganiseerd werd naar aanleiding van de 45ste Puitenslagersfeesten in Beveren. Die feesten kennen volgend weekend hun hoogtepunt met onder andere een Reuzenstoet op zondag 12 mei. In januari vorig jaar besliste de gemeente Beveren om het kerkgebouw een gemeenschapsfunctie te geven. De gemeente heeft voor de ontwijde kerk ook een erfpachtovereenkomst afgesloten van 50 jaar. Johnny Van Bogaert, organisator van de Puitenslagersfeesten, wil de kerk ook in de toekomst nog gebruiken: "Het was voor ons de eerste keer dat we de recent ontwijde kerk gebruikten voor onze activiteiten. Aangezien dit gesmaakt werd door de deelnemers zullen we in de toekomst nog andere activiteiten organiseren. Zo zijn we momenteel al met de voorbereidingen bezig voor ons eerste kerstevenement in en rond de kerk "Puiteke Winter". En wie weet volgen er nog evenementen." De A-finale van het dartstornooi werd gewonnen door Mario Van de Vijver. Dante Meul was de winnaar van de B-finale.