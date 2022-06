Nieuws Vrouw verzint gijzeling van zichzelf en haar tienerzoon in Zele

Een grote politiemacht heeft zich gisterennamiddag naar een woning in Zele gespoed. Een vrouw had de hulpdiensten gemeld dat zij en haar tienerzoon daar gegijzeld werden gehouden. De politie kon via de tuin van de buren het bewuste huis in het oog houden en viel er daarna ook binnen. Op dat moment werd het duidelijk dat er van een gijzeling geen sprake was. Enkel de vrouw werd binnen aangetroffen. Zij bleek wel erg in de war, en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de precieze aanleiding was voor haar oproep wordt nog verder onderzocht.