Vrouw van 77 uit Buggenhout overleden na aanrijding met vluchtmisdrijf in Aalst

In de Vereeckenstraat in Gijzegem, een deelgemeente van Aalst, is kort na de middag een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een bromfietsster reed er in de richting van Aalst. Een personenauto wilde de bromfietser inhalen, maar raakte haar hierbij achteraan waardoor de vrouw ten val kwam. Het voertuig reed door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Een buurtbewoner begon met de reanimatie van de vrouw in afwachting van de hulpdiensten. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. Verschillende getuigen zagen het ongeval gebeuren. Ze gaven aan de politie een beschrijving van een zilverkleurige wagen, maar een nummerplaat werd niet gezien. De Vereeckenstraat in Gijzegem is afgesloten voor alle verkeer en een deskundige van het parket zal nog ter plaatse komen om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.