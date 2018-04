Vrouw uit Laarne overleeft verkeersongeval in Beervelde niet

In Iddergem, een deelgemeente van Denderleeuw, is een man van 63 zwaargewond geraakt, nadat hij met zijn auto over de kop was gegaan. Dat gebeurde gisteravond in de Eenestraat. De man botste op een geparkeerd voertuig. Zijn wagen kwam daardoor op zijn dak terecht. De brandweer had bijna een uur nodig om de man uit het wrak te bevrijden. Hij werd zwaargewond en in levensgevaar naar een ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is na een spoedoperatie gestabiliseerd. De geparkeerde auto was door de klap acht meter verder geslingerd, tegen een huisgevel.