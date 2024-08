Van den Bossche zelf mocht vandaag geen interviews meer geven. Hij is alweer in volle voorbereiding voor zijn volgende wedstrijd op de Spelen. Zaterdag komt hij nog in actie in de ploegkoers. En TV Oost Nieuws heeft helaas ook geen rechten om officiële wedstrijdbeelden of interviews over te nemen. Gelukkig zijn zijn vrouw en zijn ouders wel in Parijs, en met hen konden we deze middag even videobellen om te praten over deze knappe prestatie.