Vroege vogels van wijk Hemelsbreedte in Sinaai vieren titel van 'Beste Buurt van Vlaanderen'

Sam Gooris die was er vanochtend niet bij, want die moest naar een ander feestje. Een feestje dat deze ochtend vroeg al werd afgetrapt in de wijk Hemelsbreedte in Sinaai. Want die wijk is door onze collega's van Radio 2 verkozen tot de 'Beste Buurt van Vlaanderen'. Het programma 'Goeiemorgen Morgen' ging de voorbije weken op zoek naar de leukste plaats om te wonen. En die buurt blijkt dus de Hemelsbreedte te zijn. En dat werd vanochtend gevierd met een liveshow en een optreden van Sam Gooris in de wijk.