Het is 1 april vandaag, de dag waarop overal ter wereld mensen voor de gek worden gehouden. Ook de kinderen van basisschool Sint-Catharina De Zwaan in Sinaai zijn gefopt. De juffen en directie kondigden er aan dat ze nog dit schooljaar een verplicht schooluniform zouden invoeren. Vanaf vandaag moesten de kinderen al in de kleuren blauw en groen naar school komen.