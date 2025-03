Advocaat K.B. uit Verrebroek praat voor het eerst: "Niemand heeft het recht iemand te doden, maar laat ons niet vergeten waarom Polfliet naar het park in Beveren kwam"

Ook bij de advocaten is er ondertussen het besef gekomen dat een proces voor het Hof van Assisen de beste manier is om deze zaak te behandelen. Op het moment van de feiten waren de drie verdachten minderjarig. Voor deze doorverwijzing naar assisen hebben alle partijen van de verdediging gestreden om een zogenaamde uithandengeving tegen te houden. Maar dat is niet gelukt. Vier jaar lang heeft de advocaat van één van de jongens uit Beveren gezwegen in de media. Nu zijn cliënt voor assisen moet verschijnen, praat hij voor het eerst.