De 25-jarige Nederlandse Romy W., de vriendin van Dave De Kock, blijft aangehouden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Gent beslist. De vriendin van Dave De Kock zit al twee maanden in de cel naar aanleiding van het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes. Ze werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog altijd niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen. De raadkamer in Dendermonde had vorige maand beslist dat ze in de cel moest blijven, maar Romy W. ging daartegen in beroep. Ze hoopte op een vrijlating onder voorwaarden, maar ze blijft aangehouden. Haar advocaat Bart De Decker en het parket geven geen commentaar op de beslissing.