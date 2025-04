Hetzelfde ruimtelijke uitvoeringsplan moet ook voor bijkomende geluidsbuffering zorgen tussen de haven en de poldergemeenten. Vandaag is trouwens al zo'n nieuw bufferlandschap geopend in Verrebroek. De oude dijk in natuurgebied Drijdijck werd daar afgebroken en dichter naar de haven geplaatst. De nieuwe dijk is meteen ook drie en een halve meter hoger. In de bufferdijk zullen ook vleermuizen onderdak vinden.