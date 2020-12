In Haasdonk, op de afrit van de E17, is maandag in de late namiddag een politieachtervolging geëindigd met een crash. Een auto met Franse nummerplaat werd door verschillende ploegen van de Federale Wegpolitie achtervolgd op de E17 richting Antwerpen. De vluchtende bestuurder nam de afrit Haasdonk. Bovenaan de afrit reed de vluchtende bestuurder in op een bestelwagen. Ook één van de achtervolgende politiewagens raakte bij de crash betrokken. De agenten bleven ongedeerd, maar de bestuurder van de bestelwagen raakte gewond. De vluchtende bestuurder kon ter plaatse gearresteerd worden. Waarom hij op de vlucht was en waar de achtervolging is begonnen is nog niet duidelijk. Het ongeval veroorzaakte aanzienlijke verkeershinder op het op- en afrittencomplex.