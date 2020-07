Vrachtwagenchauffeur richt ravage aan op E34

Een vrachtwagenchauffeur heeft iets om over 2 vannacht een ware ravage aangericht op de E34 in Kallo. Een vrachtwagen van de firma Milcobel raakte plots van de snelweg af en ramde de vangrail, een groot verkeersbord en enkele brugpijlers. Daarna kwam hij tot stilstand in een gracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man uit z'n cabine te bevrijden. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Antwerpen. De tank, die gevuld was met melk, sloeg wel lek en kwam grotendeels in de gracht terecht. De rest werd overgepompt in een andere tankwagen. Het duurde uren vooraleer de vrachtwagen getakeld was. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Vermoedelijk was de chauffeur in slaap gevallen.