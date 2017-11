Mobiliteit en Verkeer Vrachtwagen met autowrakken kantelt, verkeer in Waaslandhaven lange tijd verstoord

Rond 11 uur vanmorgen is in de Waaslandhaven een vrachtwagen gekanteld, die geladen was met autowrakken. Het ongeval gebeurde aan een rotonde in Kallo. De chauffeur was op weg naar de iets verderop gelegen scrap terminal toen het fout liep. De bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Omdat de autowrakken de weg versperden ontstond er flink wat hinder voor het verkeer. Pas rond drie uur vanmiddag was alles getakeld.