De VLEK-school in Grembergen bij Dendermonde moet voor de tweede keer dicht, en dat in een paar weken tijd. De eerste keer was net voor de kerstvakantie, maar ook nu is er weer een corona-uitbraak. De school had nochtans draconische maatregelen genomen na die eerste uitbraak. Zo moesten alle leerlingen een mondmasker dragen, hoewel dat in een lagere school niet verplicht is.