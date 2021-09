Vlaanderens Mooiste komt naar Haaltert

De Eendracht Aalst Ladies hebben afscheid genomen van trainer Dirk Decoen. Hij was de voorbije negen seizoenen aan de slag bij de Ladies. Hij bezorgde ze vorig jaar de titel in eerste nationale en de bijhorende promotie naar de Super League. In hun eerste jaar op het hoogste niveau grepen de Ladies net naast de winst in Play-Off 2. Maar dit seizoen draait het niet zo goed. Ze verloren hun eerste vier wedstrijden en staan allerlaatste in het klassement. T2 Raymond Loose wordt nu aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Hij moet de Ladies van de laatste plek loodsen.