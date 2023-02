Viki Geunes serveert sterrenmenu's in het schaftlokaal van de Waaslandhaven

Een opmerkelijke vondst in Lokeren. Want tijdens zijn zoektocht naar spullen uit de Eerste Wereldoorlog, is amateurarcheoloog Chris Schalckens op twee pauselijke zegels uit de middeleeuwen gebotst. De man haalde de loden schijfjes uit de grond in de Westhoek en stelde ze tentoon in zijn privémuseum in Lokeren. Zonder dat hij eigenlijk goed wist wat die zegels precies waren. Een stadsgenoot die in zijn museum op bezoek kwam, ontdekte de uitzonderlijke waarde van de bodemvondst.