Vier ooievaarsjongen van het nest in Gijzegem zijn geringd

De twee ooievaars die hun nest hebben gebouwd in Gijzegem, hebben vier jongen. En die zijn deze ochtend geringd. De jongen zijn nu ongeveer drie à vier weken oud en zullen binnenkort kunnen uitvliegen. Nu was dus hét uitgelezen moment om ze te ringen. Zo kunnen ze ten alle tijde gevolgd worden. De ooievaartjes verkeren in perfecte gezondheid. Er waren eerst vijf eitjes, maar één diertje heeft het niet gehaald. Het lijkt erop dat de familie ooievaars hier ook zal overwinteren. Het was bijna 100 jaar geleden dat er nog eens ooievaars in Aalst zich hebben genesteld.