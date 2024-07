Verkoop voormalig voetbalveld voor nieuwe woonwijk moet ruim 3 miljoen euro opleveren

De gemeenteraad in Sint-Niklaas zet ook het licht op groen voor een nieuwe woonwijk. Die zou er komen op en rond het oude voetbalveld van FC Herleving Sinaai. De gronden zijn in handen van het stadsbestuur, en worden nu aangeboden aan een projectontwikkelaar. De verkoopwaarde ervan is geschat op 3,15 miljoen euro. De ontwikkelaar mag er maximaal 48 eengezinswoningen op bouwen, met zestig bijkomende parkeerplaatsen. Die moeten vooral de parkeerdruk rond sporthal Ter Beke helpen verlichten. Kandidaat-kopers kunnen zich melden tot 15 september.