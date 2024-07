Verkeersagressie en spookrijden in omleiding aan Beverentunnel in Waasland

In de Waaslandhaven lijkt de omleiding van de Beverentunnel toch voor wat verkeersproblemen te zorgen. Vooral aan de Sint-Jansweg is de situatie soms problematisch. Op deze beelden, die we gekregen hebben van een kijker, ziet u hoe sommige bestuurders spookrijden om de file voorbij te steken. In functie van de renovatiewerken aan de Beverentunnel is de rotonde aan de Sint-Jansweg tijdelijk omgevormd tot een lichtengeregeld kruispunt. Het verkeer verloopt daar enorm stroef. Zeker op de drukke momenten, zoals tijdens de avondspits en shiftwissels. Ook sommige parkings van bedrijven staan helemaal geblokkeerd omdat de files al tot daar gevormd zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich bewust van de problemen en zal de situatie nu verder evalueren.