Bij de landbouwers in onze regio zit de schrik er goed in. Zij hopen natuurlijk dat hun dieren gespaard blijven van het blauwtongvirus. De knijten zelf bestrijden gaat niet, en niet iedereen heeft vertrouwen in de vaccins. Ook bij B&B Arenberghoeve in Kieldrecht houden ze hun hart vast voor hun schapen. Ze hebben tijdens een vorige blauwtongepidemie al dieren moeten afgeven, en dat willen ze niet nog eens meemaken.