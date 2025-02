Shana uit Vrasene, die zelf kindje verloor, springt in de bres voor lotgenoten in Kieldrecht: "Manier van afscheid nemen is belangrijk voor de verwerking"

Afscheid nemen van je kind doet enorm veel pijn, maar een mooi afscheid kan ook heel veel troost bieden. Dat zegt de initiatiefneemster van een inzamelactie voor de kleine Shania. De peuter overleed vorige week in Kieldrecht. Om de ouders een hart onder de riem te steken, wordt er geld ingezameld. Want de kosten voor een uitvaart die specifiek gericht is op jonge kinderen, lopen al snel op. Het doel is dus om de ouders extra financiële steun te bieden. En vooral om ervoor te zorgen dat ze afscheid kunnen nemen van hun dochter, op de manier waarop zij dat graag willen.