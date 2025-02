Onderzoek naar overlijden van peuter uit Kieldrecht: "Volgens eerste vaststellingen geen kwaad opzet"

Alles wijst erop dat de baby van anderhalf jaar, die gisteren om het leven kwam in Kieldrecht, een natuurlijke dood stierf. Een familielid vond het kindje gisterenmiddag in de woning, terwijl de ouders uit werken waren. De hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket stelde een wetsdokter aan en uit de autopsie en eerste onderzoeken blijkt dat er tot nu toe geen sprake is van kwaad opzet.