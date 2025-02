Kindje van 1,5 dood aangetroffen in Kieldrecht, parket onderzoekt omstandigheden

In Kieldrecht, deelgemeente van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, is in de loop van de dag een kindje van anderhalf jaar om het leven gekomen. Het werd dood aangetroffen in een huis in de Cederlaan. De politie en het labo van het parket van Oost-Vlaanderen kwamen ter plaatse. De straat werd afgesloten. Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog allemaal heel onduidelijk. Het kan gaan om een triestig natuurlijk overlijden. Maar ook andere omstandigheden worden nog onderzocht. Volgens buurtbewoners is de politie al een hele dag aanwezig in de straat en bij het getroffen gezin. Ook het labo kwam in de loop van de namiddag ter plaatse in de Cederlaan om vaststellingen te doen. Het parket bevestigt de spijtige dood van het kindje en zegt ook dat er morgen een autopsie zal gebeuren.