In Kieldrecht, bij Beveren, hadden vandalen vannacht heel wat auto's beschadigd. De spiegels van een tiental geparkeerde auto's in de Dorpstraat zijn namelijk vernield of helemaal afgebroken. Ook enkele bloembakken moesten er aan geloven. Volgens de buurtbewoners het werk van enkele jongeren. De lokale politie is ter plaatse gekomen, maar voorlopig is er geen spoor naar de daders.