Vanaf vrijdag zware hinder aan Liefkenshoektunnel door wegenwerken

En in die Waaslandhaven wordt er vanaf vrijdagavond 10 dagen lang gewerkt vlakbij de Liefkenshoektunnel. Tussen de tolpoortjes en de ingang van de tunnel wordt het betonnen wegdek hersteld. Het verkeer moet daardoor in beide richtingen rekening houden met de nodige hinder. Vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend wordt het verkeer richting Nederland via een doorsteek in de middenberm naar de andere rijhelft geleid worden. Tijdens de werken geldt er een snelheidsbeperking. Als alles goed gaat zijn de werken tegen Paasmaandag afgerond.