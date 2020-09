We moéten de strijd aanbinden met de criminelen die drugs binnensmokkelen via onze havens. Ook al lijkt het soms vechten tegen de bierkaai. Dat zegt Bob Van den Berghe. De Sint-Niklazenaar werkt bij de Verenigde Naties en helpt daar mee drugs opsporen in de landen van oorsprong, nog voor ze het schip opgaan. De haven van Antwerpen is nog altijd een draaischijf in Europa, maar lang niet meer de enige. De smokkelaars breiden hun terrein uit naar andere havens. Van den Berghe hoopt dat de volgende regering meer geld zal investeren in zijn project.