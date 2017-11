Nieuws Vakantiewoning in lichterlaaie in Nieuwkerken

Afgelopen nacht is een vakantiehuisje in Nieuwkerken bij Sint-Niklaas helemaal verwoest door een brand. Wanneer de brandweer arriveert staat het huis in lichterlaaie. Het huis staat in midden in een sparrenbos. De brandweer moet er alles aan doen om het vuur weg te houden van de bomen. Dat lukt en de brandweer laat het huis gecontroleerd uitbranden. Tegen de vlammenzee is niets te beginnen. Het huis bestaat helemaal uit hout en is meteen verloren. Gelukkig is er niemand in het vakantiehuisje aanwezig. Getuigen hadden wel iemand horen schreeuwen, maar dat bleek niet te kloppen. Over de oorzaak van de brand tast de branddeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen nog in het duister. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.