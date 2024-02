Vader die zoon verloor in het verkeer, pleit voor mentaliteitswijziging: "De enige sluitende oplossing voor een rijverbod is eigenlijk een opsluiting"

Het is niet alleen aswoensdag vandaag. Het is ook Valentijn. En ik hoop dat u dat niet vergeten bent. Op deze dag staat liefde centraal, en daar hoort bij veel koppels wel eens een gezellig etentje bij. Maar dat is helaas niet voor iedereen zo evident. Zeker niet voor oudere mensen. Want, stel je maar eens voor dat je zelf nog thuis woont, maar jouw partner in een woonzorgcentrum. Gelukkig is er dan nog het zorgpersoneel. Want de mensen van het Aymonshof in Dendermonde organiseerden voor de bewoners en hun partners een romantisch Valentijnsdiner. Iedereen moet vandaag bij zijn geliefde kunnen zijn, zeggen ze daar.